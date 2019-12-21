Сирия: Совбез ООН не принял резолюции по трансграничным гуманитарным операциям

CA-NEWS (CA) - Чтобы перейти к следующему этапу переговоров по мирному урегулированию кризиса в Сирии, необходимо добиться деэскалации по всей территории страны. Об этом заявил Спецпосланник ООН Гейр Педерсен, выступая сегодня в Совете Безопасности. Сегодня же Совет не смог принять ни одну из предложенных резолюций по продлению разрешения на трансграничные гуманитарные поставки в Сирию. Один вариант блокировали Китай и Россия; второй, российский, не набрал нужного числа голосов, передает служба новостей ООН.

Спецпосланник ООН: необходимо срочно остановить насилие в Сирии

В своем выступлении Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен высоко оценил сам факт диалога со сторонами конфликта. При этом он перечислил условия, необходимые для того, чтобы этот процесс развивался: режим перемирия, совместные меры по борьбе с террористическими группами, а также решение вопросов, связанных с судьбой задержанных, похищенных и пропавших без вести.

Пока, по его словам, ни одно из этих условий не выполнено. На северо-западе продолжаются боевые действия - около трех миллионов мирных жителей находятся в плачевной ситуации. «Все стороны должны немедленно прекратить боевые действия», - подчеркнул Педерсен.

Он напомнил, что мирные жители северо-востока Сирии также испытывают лишения, хотя ситуация там несколько стабилизировалась по сравнению с периодом, когда турецкие войска начали в этих районах свою операцию.

По словам Спецпосланника ООН, еще год назад многие считали, что сирийский конфликт угасает, однако на протяжении минувших 12 месяцев напряженность только росла. «Террористические группы также еще не побеждены и по-прежнему представляют угрозу, - отметил Педерсен, - Все это служит мрачным напоминанием о том, насколько назрела необходимость в всеобъемлющем политическом процессе».

Совбез не продлил разрешение на трансграничные операции

Совбез не смог принять ни одну из предложенных резолюций по продлению разрешения на трансграничные гуманитарные операции в Сирии. Один вариант блокировали Китай и Россия; второй, российский, не набрал нужного числа голосов.

Еще в июле 2014 года Совет Безопасности принял резолюцию, которая предусматривает разрешение на поставки гуманитарных грузов в Сирию через четыре пограничных пункта: Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата, расположенных на границе с Иорданией, Ираком и Турцией. С тех пор это разрешение неоднократно продлевалось. Последнее - истекает 10 января 2020 года.

Резолюция, предложенная Германией, Бельгией и Кувейтом, предусматривает продление мандата на поставки через три из четырех пропускных пунктов до 10 января 2021 года. Этот документ поддержали 13 стран Совбеза, однако Россия и Китай – два постоянных члена Совета, обладающих правом вето, - блокировали его.

«В этом документе содержатся положения, не имеющие никакого отношения к гуманитарной составляющей, - заявил Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. – Такой подход продиктован сугубо политической мотивацией». По его словам, российский вариант продлевает механизм трансграничных поставок и обеспечивает доставку помощи на северо-западе Сирии, где по-прежнему такая поддержка необходима. Россия выступает за то, чтобы закрыть два пропускных пункта – из Иордании и Ирака, но сохранить два КПП на сирийско-турецкой границе. Предложенный Москвой вариант не получил нужного количества голосов.

«Последствия вето, наложенного Россией и Китаем, будут катастрофическими», - заявила Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт. Она обвинила Москву и Пекин «в открытой поддержке сирийского режима в его стремлении одержать военную победу».

Если гуманитарные организации потеряют возможность поставлять грузы из-за границы, миллионы людей не смогут получать помощь, в которой они остро нуждаются. «Это очень быстро приведет к голоду и вспышке болезней, гибели людей, дополнительным страданиям и новой волне переселений, включая - в другие страны», - предупредила накануне членов Совета Безопасности заместитель Координатора гуманитарной помощи ООН Урсула Мюллер.



