CA-NEWS (KZ) - Президент Кзахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Указами Главы государства назначены:
Василенко Роман Юрьевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;
Сейтимов Нурлан Мусатаевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Арыстанов Аркен Кенесбекович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан
Сапарович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:
Василенко Роман Юрьевич от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан;
Сейтимов Нурлан Мусатаевич от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.