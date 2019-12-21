РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев произвел ряд кадровых изменений
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) -  Президент Кзахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Указами Главы государства назначены:

Василенко Роман Юрьевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;

Сейтимов Нурлан Мусатаевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Арыстанов Аркен Кенесбекович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан

Сапарович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:

Василенко Роман Юрьевич от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан;

Сейтимов Нурлан Мусатаевич от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Таджикистане четверо в масках совершили разбойное нападение на гражданина КНР. Их задержали
  • Токаев принял участие во втором заседании Национального совета общественного доверия
  • В Узбекистане наступил день тишины перед парламентскими выборами
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×