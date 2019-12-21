Токаев произвел ряд кадровых изменений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Кзахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Указами Главы государства назначены:

Василенко Роман Юрьевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Словацкой Республике;

Сейтимов Нурлан Мусатаевич – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Арыстанов Аркен Кенесбекович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Новой Зеландии по совместительству;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам Байжанов Ерлан

Сапарович – Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Распоряжениями Главы государства в связи с переходом на другую работу освобождены:

Василенко Роман Юрьевич от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан;

Сейтимов Нурлан Мусатаевич от должности ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан.