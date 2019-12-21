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  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Алишер Джалилов признан лучшим футболистом Таджикистана 2019 года

CA-NEWS (TJ) -  26-летний полузащитник душанбинского «Истиклола» и национальной сборной страны Алишер Джалилов был признан лучшим футболистом Таджикистана в этом году. Об этом сообщает НИАТ «Ховар» со ссылкой на Федерацию футбола Таджикистана.

Торжественная гала-церемония награждения Федерации футбола Таджикистана, где были названы победители индивидуальных наград по итогам уходящего года, состоялась сегодня, 21 декабря, в столичном комплексе «Кохи Суруш».

В этот вечер были награждены лауреаты юношеских и женских лиг, чемпионата футзала и ветеранов, молодежной, первой и высшей лиг Таджикистана, а также победители в других номинациях.

На звание лучшего игрока года претендовали игроки душанбинского «Истиклола» – голкипер Рустам Ятимов и полузащитник Алишер Джалилов, а также бывший капитан «Худжанда» Джахонгир Эргашев, который ныне защищает цвета клуба «Саиф Спортинг Клуб» (Бангладеш). В итоге в этой номинации победил 26-летний полузащитник Алишер Джалилов.

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