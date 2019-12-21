Премьер-министр Великобритании заручился поддержкой большинства в парламенте по вопросу Брексита

CA-NEWS (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой большинства в парламенте для своего соглашения по Брекситу, и, скорее всего, начнет двигать страну к выходу из ЕС, передает NHK.

В законопроект включена статья, которая запрещает любое продление переходного периода на какой-либо срок после окончания следующего года.

Число законодателей, проголосовавших "за", составило 358, а против - 234.

Последние этапы ратификации пройдут после того, как законодатели возвратятся с новогодних каникул и в парламенте пройдут дебаты и голосование по деталям законопроекта.