В Кыргызстане впервые в истории пройдет чемпионат Азии по дзюдо

CA-NEWS (KG) - В Кыргызстане впервые в истории планируется провести чемпионат Азии по дзюдо среди взрослых, сообщили Sport АКИpress в Национальной федерации дзюдо КР.

20 декабря в Кувейта состоялась встреча президента НФДКР и вице-президента Азиатского союза дзюдо Жолдошбека Колбаева с президентом Азиатского союза дзюдо Аль-Анзи Обейдом. В ходе встречи Кыргызстану было официально предложено провести чемпионат Азии среди взрослых 2021 года.

«Сейчас НФДКР совместно с Азиатским союзом дзюдо будет прорабатывать подписание соглашения о проведении чемпионата Азии в Кыргызстане. Подписание соглашение состоится во время чемпионата Азии 2020 года в Монголии», - говорится в сообщении НФДКР.

Кыргызстан в 2017 году проводил чемпионат Азии среди юношей и юниоров, который прошел в Бишкеке.