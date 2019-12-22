В Кашкадарье кандидатов в депутаты в районные Кенгаши народных депутатов вынуждают отказаться от участия в выборах, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Лиц, выдвинувших свои кандидатуры в депутаты Касанского районного Кенгаша народных депутатов Кашкадарьинской области, вынудили написать заявления об отзыве своих кандидатур. В разговоре с «Озодликом» они сообщили, что отказаться от участия в выборах их вынудил глава района.

Источники отправили в редакцию «Озодлика» список лиц, чьи имена и фамилии должны быть вычеркнуты из списка кандидатов в депутаты Касанского районного Кенгаша народных депутатов. По их словам, данный список был составлен организационным отделом районной администрации.

По словам сотрудника районной администрации, отправившего этот список в нашу редакцию и попросившего не разглашать его имени, удалить из списка имена 14 кандидатов было поручено заместителю главы района (хокима) по вопросам молодежи Убайдулло Очилову.

Один из кандидатов в депутаты Касанского районного Кенгаша народных депутатов, председатель махаллинского схода граждан «Ойранчи» Гайрат Боймирзаев говорит «Озодлику», что просьба замхокима Очилова написать заявление об отзыве своей кандидатуры ​стало для него полной неожиданностью.

– Почти тридцать лет я работаю в системе районной администрации. Могу сказать, что заместители хокима действуют от имени своего босса. Я выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах от партии УзЛиДеП, от президентской партии. Я понял, что когда вся власть принадлежит хокимияту, партии оказываются в беспомощном положении. Я хочу, чтобы вы записали мои слова, чтобы их мог услышать президент. Я жизнь свою готов отдать президенту и своему народу. Мы уже встретились с избирателями, ознакомили людей с нашей программой. Все они поддержали нас. А сейчас нас заставляют снять свою кандидатуры с выборов. Нам нельзя поступить иначе, потому что, если не подчинимся, то завтра нам не дадут нормально работать. У меня есть конституционные права на выдвижение своей кандидатуры. Но сейчас мне придется промолчать и покинуть Узбекистан. Потому что я против такой лживой и бессовестной системы. После случившегося мне просто стыдно продолжать занимать должность председателя махаллинского схода граждан!, – говорит собеседник, которого вынудили снять свою кандидатуру с выборов в Касанский районный Кенгаш народных депутатов.

Еще один из кандидатов в депутаты Касанского районного Кенгаша народных депутатов сказал «Озодлику», что снять с выборов нескольких кандидатов в депутаты приказал глава района.

– Я мог бы открыть назвать свое имя, но завтра это руководство не даст мне нормально работать. Заместитель хокима сказал мне, что сам хоким приказал ему снять мою кандидатуру с выборов. И тогда я заявил ему: «Делайте, что хотите, плевать я хотел на ваши выборы!» Мне кажется, что хоким хочет, чтобы среди избранных депутатов было больше приближенных к нему лиц. Потому что за два дня до начала выборов он требуют от нас снять свои кандидатуры. Кажется, нам еще далеко до демократии, – говорит собеседник.

Наш журналист обратился за комментарием к заместителю главы Касанского района по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работе Убайдулло Очилову, который категорически опроверг информацию о том, что некоторых кандидатов в депутаты вынудили отозвать свои кандидатуры.

– Я не имею никакого отношения к выборам в районный Кенгаш народных депутатов. Я занимаюсь вопросом украшения ёлки на центральной площади. О запланированных выборах мне ничего неизвестно, я занимаюсь своими делами, – заявил заместитель главы района.

Днем ранее в редакцию «Озодлика» поступило сообщение о том, что в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области некоторых кандидатов в районный Кенгаш народных депутатов также вынудили отказаться от участия в выборах.

А 19 декабря радио сообщило о том, что в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области из списка кандидатов в депутаты от партии УзЛиДеп в районный Кенгаш народных депутатов вычеркнули имя предпринимательницы Мухаббат Насруллаевой.

Сама Насруллаева сообщила «Озодлику», что ее кандидатура была снята с выборов по приказу главы города Шахрисабза.

В Узбекистане очередные выборы в Олий Мажлис, а также в республиканские, областные и районные Кенгаши народных депутатов состоятся 22 декабря.