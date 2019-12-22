Хасан Роухани завершил свой двухдневный визит в Японию

CA-NEWS (CA) - Президент Ирана Хасан Роухани завершил утром 21 декабря свой двухдневный визит в Японию и улетел домой, передает NHK.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который сопровождал Роухани в Японии, дал интервью NHK. Он заявил, что на пути улучшения связей между двумя странами существуют некоторые препятствия. Он добавил: "Проблема проистекает из односторонних и незаконных санкций со стороны США, а во всем остальном у нас хорошие отношения".

Аракчи заявил, что Иран нацелен на укрепление отношений c Японией и оставляет все каналы открытыми.

Канцелярия президента заявила, что на саммите в пятницу с премьер-министром Синдзо Абэ Роухани дал понять, что Иран хотел бы возобновить торговлю со странами, которые перестали покупать нефть после того, как вступили в силу санкции США.

Во время своей поездки по Азии Роухани неоднократно призывал к укреплению экономических связей с Японией и другими странами.