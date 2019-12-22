РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Хасан Роухани завершил свой двухдневный визит в Японию

CA-NEWS (CA) -  Президент Ирана Хасан Роухани завершил утром 21 декабря свой двухдневный визит в Японию и улетел домой, передает NHK.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который сопровождал Роухани в Японии, дал интервью NHK. Он заявил, что на пути улучшения связей между двумя странами существуют некоторые препятствия. Он добавил: "Проблема проистекает из односторонних и незаконных санкций со стороны США, а во всем остальном у нас хорошие отношения".

Аракчи заявил, что Иран нацелен на укрепление отношений c Японией и оставляет все каналы открытыми.

Канцелярия президента заявила, что на саммите в пятницу с премьер-министром Синдзо Абэ Роухани дал понять, что Иран хотел бы возобновить торговлю со странами, которые перестали покупать нефть после того, как вступили в силу санкции США.

Во время своей поездки по Азии Роухани неоднократно призывал к укреплению экономических связей с Японией и другими странами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали
  • В Оренбуржье из Узбекистана завезли корь
  • Жительница Душанбе, оштрафованная за «оскорбление» чиновницы, подала жалобу в Генпрокуратуру
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×