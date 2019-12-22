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  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Джоан Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем по версии Forbes

CA-NEWS (CA) -  Джоан Роулинг вновь возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes. Автор серии книг о Гарри Поттере в 2019 году получила доход в $92 млн.

Второе место в списке занял победитель прошлого года Джеймс Паттерсон с доходом в $70 млн. В 2018 году книга «Президент пропал», которую господин Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала бестселлером художественной литературы для взрослых, передает "Ъ".

Бывшая первая леди Мишель Обама замыкает тройку лидеров с доходом примерно в $36 млн. Она и ее муж, бывший президент Барак Обама, в 2017 году получили, как сообщается, аванс в размере $65 млн за две книги.

Джефф Кинни, автор популярной серии детских книг «Дневник слабака», занимает четвертое место с доходом $20 млн, продав 3,6 млн экземпляров.

Стивен Кинг опустился с третьего на пятое место с доходом в $17 млн, что на $10 млн меньше, чем в прошлом году.

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