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  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Китай заказал 110 тонн пломбира у Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  Туркменская компания «Täze Aý» экспортирует мороженое в Китай. Сначала это были пробные партии охлаждённого десерта. А в конце этого года марыйские предприниматели получили заказ на поставку более 110 тонн сливочного пломбира от «Täze Aý», сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Контейнеры с мороженым уже доставлены в портовый город Нинбо, расположенный на северо-востоке провинции Чжэцзян. Согласно достигнутым договорённостям, с января следующего года в КНР на регулярной основе будут экспортироваться десятки тонн мороженого «Täze Aý».

Производственное объединение «Täze Aý», основанное в 2004 году, известный в стране производитель молочных и кондитерских изделий, мясных деликатесов, а также мороженого.

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