Китай заказал 110 тонн пломбира у Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Туркменская компания «Täze Aý» экспортирует мороженое в Китай. Сначала это были пробные партии охлаждённого десерта. А в конце этого года марыйские предприниматели получили заказ на поставку более 110 тонн сливочного пломбира от «Täze Aý», сообщает сайт Туркменистан: Золотой век.

Контейнеры с мороженым уже доставлены в портовый город Нинбо, расположенный на северо-востоке провинции Чжэцзян. Согласно достигнутым договорённостям, с января следующего года в КНР на регулярной основе будут экспортироваться десятки тонн мороженого «Täze Aý».

Производственное объединение «Täze Aý», основанное в 2004 году, известный в стране производитель молочных и кондитерских изделий, мясных деликатесов, а также мороженого.