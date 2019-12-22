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  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик под Волгоградом

CA-NEWS (UZ) -  Пять человек получили травмы в результате столкновения заказного автобуса и грузовика в Волгоградской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Авария произошла утром в субботу на 188-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинск - граница с Украиной. Водитель, управляя автобусом Mercedes, в условиях тумана на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров автобуса Mercedes получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказали в Госавтоинспекции, добавив, что водитель автобуса является гражданином Казахстана, его транспортное средство зарегистрировано там же.

Как пояснил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Коранухов, предварительно, в автобусе находились 57 граждан Узбекистана, следовавших в пункт пропуска на границе с Республикой Казахстан в Саратовскую область. На место ДТП выехало руководство областной Госавтоинспекции, Управления по вопросам миграции.

Состояние пострадавших
В комитете здравоохранения областной администрации сообщили в свою очередь о госпитализации трех человек. "Пострадали четыре человека. Пострадавшие - граждане Узбекистана (пассажиры) и Казахстана (водители автобуса), госпитализированы в ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ", проводится обследование. Один из них получил легкую травму, от госпитализации отказался. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, рваные раны и переломы.

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