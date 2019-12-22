РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пулат Бабаджанов: "В ходе избирательного процесса зафиксировано одно правонарушение в Фергане"

CA-NEWS (UZ) -  В Международном пресс-центре организована пресс-конференция с участием министра внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Бабаджанова, передает Уза.

Он отметил, что принимаются все меры по обеспечению в день выборов безопасности граждан, международных наблюдателей. Для этого привлечены свыше 53 тысяч сотрудников органов правопорядка.

С утра более 600 сотрудников дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности взяли под контроль дороги, ведущие к избирательным участкам.

С открытия избирательных участков не поступало жалоб о серьезных правонарушениях. Только в Кувинском районе Ферганской области зафиксировано одно правонарушение. Родственник кандидата в депутаты районного Кенгаша агитировал избирателей проголосовать за него.

Согласно законодательству агитация за день до выборов и непосредственно в день выборов запрещена.

Министр внутренних дел сообщил о применении мер в отношении правонарушителя.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Один человек погиб в результате ДТП на автодороге Душанбе-Худжанд
  • Скончалась мать Имангали Тасмагамбетова
  • Путин и Мирзиёев провели встречу в Петербурге
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×