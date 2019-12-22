Пулат Бабаджанов: "В ходе избирательного процесса зафиксировано одно правонарушение в Фергане"

CA-NEWS (UZ) - В Международном пресс-центре организована пресс-конференция с участием министра внутренних дел Республики Узбекистан Пулата Бабаджанова, передает Уза.

Он отметил, что принимаются все меры по обеспечению в день выборов безопасности граждан, международных наблюдателей. Для этого привлечены свыше 53 тысяч сотрудников органов правопорядка.

С утра более 600 сотрудников дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности взяли под контроль дороги, ведущие к избирательным участкам.

С открытия избирательных участков не поступало жалоб о серьезных правонарушениях. Только в Кувинском районе Ферганской области зафиксировано одно правонарушение. Родственник кандидата в депутаты районного Кенгаша агитировал избирателей проголосовать за него.

Согласно законодательству агитация за день до выборов и непосредственно в день выборов запрещена.

Министр внутренних дел сообщил о применении мер в отношении правонарушителя.