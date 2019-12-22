РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи проголосовал на парламентских выборах

CA-NEWS (UZ) -  Сегодня, 22 декабря в Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и кенгаши народных депутатов. В выборах участвуют пять политических сил, в частности, Либерально-демократическая партия Узбекистана и социал-демократическая партия "Адолат".

Президент страны Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи прибыл на избирательный участок № 162 Мирзо-Улугбекского района города Ташкента и принял участие в голосовании, сообщает president.uz.

В наблюдении за выборами принимают участие свыше 700 зарубежных и международных наблюдателей, включая миссии СНГ, ШОС, ЕБРР, Гаагской конференции по международному частному праву, Тюркского совета, ТюркПА, а также полномасштабную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Эксперт ООН приветствовала решение Ватикана рассекретить информацию по делам о растлении детей
  • В Оренбуржье из Узбекистана завезли корь
  • Скончалась мать Имангали Тасмагамбетова
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×