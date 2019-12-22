Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи проголосовал на парламентских выборах

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 22 декабря в Узбекистане проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан и кенгаши народных депутатов. В выборах участвуют пять политических сил, в частности, Либерально-демократическая партия Узбекистана и социал-демократическая партия "Адолат".



Президент страны Шавкат Мирзиёев вместе с членами семьи прибыл на избирательный участок № 162 Мирзо-Улугбекского района города Ташкента и принял участие в голосовании, сообщает president.uz.

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В наблюдении за выборами принимают участие свыше 700 зарубежных и международных наблюдателей, включая миссии СНГ, ШОС, ЕБРР, Гаагской конференции по международному частному праву, Тюркского совета, ТюркПА, а также полномасштабную миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.