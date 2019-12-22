Ашраф Гани признан победителем выборов президента Афганистана

CA-NEWS (CA) - Независимая избирательная комиссия (НИК) Афганистана объявила действующего президента страны Ашрафа Гани победителем прошедших в сентябре выборов главы государства, передает "Ъ". Свои голоса за Гани, который занимает пост президента с 2014 года, отдали 923 тыс. 868 избирателей (50,64%).

Главный соперник господина Гани, действующий премьер-министр страны Абдулла Абдулла получил 720 тыс. 99 голосов (39,52%). Штаб премьера назвал обнародованные результаты голосования мошенническими и обвинил избирательную комиссию в необъективности и поддержке действующего президента.

Выборы президента Афганистана состоялись 28 сентября. Предварительные результаты выборов должны были быть оглашены 19 октября, однако незадолго до этой даты избирком заявил об отсрочке подведения итогов голосования.