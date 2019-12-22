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  22 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Представитель ОБСЕ объяснила, почему вся команда приехала для наблюдения за выборами в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Руководитель миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Каэтана де Зулуэта посетила избирательный участок № 882 в Ташкенте, где понаблюдала за избирательным процессом.

По словам Каэтаны де Зулуэты, 222 временных наблюдателя, 55 наблюдателей с Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 316 постоянных наблюдателей прибыли на избирательные участки Узбекистана и наблюдают за процессом голосования, передает Уза.

Наблюдатели прибыли из 37 стран Евросоюза. Это второй раз, когда ОБСЕ наблюдает за выборами в Узбекистане с такой полной командой. Впервые это произошло на президентских выборах в 2016 году. На предыдущих выборах ОБСЕ было предоставлено ограниченное количество мест, а на двух последних выборах – неограниченное количество мест.

Также Каэтана де Зулуэта ответила на несколько вопросов журналистов:

– Как вы реагируете на голосование против всех кандидатов в избирательных бюллетенях?

– На мой взгляд, это не оказывает серьезного влияния на проведение выборов демократическим путем.

– Как вы реагируете на отсутствие независимых кандидатов, которые не являются представителями партии?

– ОБСЕ в ходе предыдущего наблюдения рекомендовала, чтобы были выдвинуты независимые кандидаты. Но эта рекомендация не является обязательным требованием.

– Наблюдали ли вы какие-либо недостатки в избирательном процессе?

– В настоящее время наши представители следят за процессом выборов в Узбекистане. Я смогу увидеть общие результаты после выборов. Так что завтра у меня будет больше информации об этом.

– Что общего между избирательным процессом в Узбекистане и в Евросоюзе?

– Выборы – это уникальный процесс во многих странах. К примеру, выборы в США проводятся в электронном виде, а в Евросоюзе, как и в Узбекистане, – в бумажном.

Ожидается, что делегация ОБСЕ пробудет в Узбекистане до 29 декабря.

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