Жених заманил невесту на съемную квартиру и задушил. Подробности убийства выпускницы в Актобе

CA-NEWS (KZ) - В специализированном межрайонном уголовном суде Актобе началось рассмотрение дела об убийстве 22-летней выпускницы университета имени Жубанова Асем Эльбрусовой, передает телеканал "Рика".

Асем окончила отделение психологии, у нее были большие планы. Полтора года девушка встречалась с парнем. В августе 2019 года он сделал ей предложение и заманил ее на съемную квартиру, сказав, что приглашает к родителям знакомиться. На съемной квартире молодой человек задушил девушку и держал тело там больше суток. Согласно материалам дела, в убийстве Асем обвиняется ее жених Бахыт Орынбасаров. В начале процесса прокурор зачитал фабулу преступления. Он заявил, что подсудимый убил девушку из ревности.

Согласно материалам дела, в убийстве Асем Эльбрусовой обвиняется ее жених Бахыт Орынбасаров. Они познакомились в 2018 году, а в августе 2019 года парень сделал ей предложение. Подсудимый вину признал и был взят под арест 11 августа 2019 года. По словам родственников погибшей, в этом году Асем закончила вуз по специальности «психология» и собиралась выйти замуж.





