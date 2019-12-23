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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане прошли парламентские выборы

CA-NEWS (UZ) -  ЦИК Узбекистана заявил, что проходящие в стране парламентские выборы состоялись – по состоянию на 13:00 по Ташкенту на участках, по данным избирательной комиссии, явка составила 42,3%. Необходимый порог для признания выборов состоявшимися – 33% проголосовавших избирателей.

Парламентские выборы 22 декабря – первые с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мирзияева, который пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.

В выборах принимает участие пять партий: "Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана" (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ), "Экологическое движение Узбекистана".

В то же время независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что выбор у жителей небольшой – пять партий представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мирзияева.

Пятая партия – "Экологическое движение Узбекистана" – агитирует за строительство атомной электростанции в стране, считается, что это единственная партия "зеленых" в мире, которая поддерживает атомную энергетику.

Эксперты также опасаются возможных фальсификаций. На предыдущих выборах 2014 года каждая из партий набрала почти то же количество голосов, что и в предыдущие выборы в 2009 году.

Накануне выборов, 13 декабря, ОБСЕ выпустила промежуточный отчет, в котором говорится, что несмотря на постепенные изменения политической системы в лучшую сторону, избирательное законодательство и в особенности система регистрации новых партий остается "обременяющей" и "применяется произвольно". В ОБСЕ также отметили, что с 2003 года ни одна реально оппозиционная власти партия не была зарегистрирована.

За два дня до выборов в стране прошли телевизионные дебаты между представителями разных партий.

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