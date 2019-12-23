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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданина Таджикистана осудили в России на 22 года тюрьмы за попытку теракта в поезде

CA-NEWS (TJ) -  Второй западный окружной военный суд 20 декабря приговорил к 22 годам колонии строгого режима уроженца Таджикистана Эмома Бурхонова: его признали виновным в подготовке теракта в поезде "Сапсан" в 2017 году.

Летом 2019 года Московский окружной военный суд приговорил семерых уроженцев Таджикистана по тому же делу к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима. По версии следствия и вердикту суда, все они были сторонниками "террористической организации "Исламское государство". Бурхонов заключил отдельное досудебное соглашение о сотрудничестве и дал на них показания, поэтому его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Но позже, как рассказал один из адвокатов, Бурхонов заявил, что отказывается от части своих показаний, и подчеркнул, что оговорил пятерых из семи фигурантов дела под давлением.

Пятеро осужденных из семи действительно не признали вину по предъявленному им обвинению в теракте, один признал частично, и еще один – в полном объеме. В суде Бурхонов также заявил, что сотрудники ФСБ подбросили ему аммиачную селитру и алюминиевую пудру во время задержания.

13 июля 2017 года скоростной поезд "Сапсан", который следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, наехал на металлическую конструкцию, которую установили на его пути. Этой конструкцией был самодельный аналог так называемого железнодорожного башмака, который кладут под колесную пару для фиксации поезда. Состав не сошел с рельсов, но пять вагонов поезда получили повреждения.

Следствие считает, что преступники не просто пытались пустить поезд под откос, но также планировали его подрыв.
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