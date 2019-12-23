80 человек эвакуировали на трассе Алматы-Ташкент из-за сильного снегопада

CA-NEWS (UZ) - Ночью 22 декабря на трассе Алматы-Ташкент-Термез эвакуировали пассажирский автобус и несколько легковых автомобилей с пассажирами, которые не смогли продолжить путь из-за нулевой видимости, сообщает пресс-служба госпредприятия «Казавтожол»

При этом пассажирский автобус съехал с трассы.

36 человек из пассажирского автобуса и 44 человека из легковых машин сотрудники дорожно-эксплуатационных участков эвакуировали в поселок Шакпак Баба, Туркестанской области.

«В целях обеспечения безопасности на автомобильных дорогах республиканского значения в неблагоприятные погодные условия были введены временные ограничения в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях», - сообщает пресс-служба.