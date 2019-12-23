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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Предварительные результаты выборов в Узбекистана станут известны после полудня

CA-NEWS (UZ) -  22 декабря состоялись выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и местные советы. Центризбирком объявит предварительные результаты после полудня, 23 декабря.

«ЦИК планирует объявить предварительные результаты выборов в Олий Мажлис Республики Узбекистан завтра, 23 декабря в 14.00 по ташкентскому времени», – сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Махмуд Истамов.

Заместитель председателя ЦИК сообщил комиссии, что получил сообщения о некоторых нарушениях на некоторых избирательных участках.

По предварительным данным, выборы состоялись – по состоянию на 13:00 по Ташкенту на участках, по данным избирательной комиссии, явка составила 42,3%. Необходимый порог для признания выборов состоявшимися – 33% проголосовавших избирателей.

Парламентские выборы 22 декабря – первые с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мирзиеева, который пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.

В выборах принимает участие пять партий: "Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана" (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ), "Экологическое движение Узбекистана".
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