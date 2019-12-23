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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан отменит смертную казнь

CA-NEWS (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна планирует полностью отменить смертную казнь и будет присоединяться ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот документ направлен на отмену смертной казни.

«Настало время для решения вопросов, которые активно поднимались нашими правозащитниками. Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», – объявил Токаев 20 декабря на заседании Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана.

В Казахстане с 2003 года действует мораторий на применение смертной казни: максимальное наказание сейчас – пожизненное лишение свободы. Но при этом смертная казнь как вид уголовного наказания мораторием законом не отменена и может быть приведена в исполнение через год после того, как мораторий будет отменен. Этот приговор может быть вынесен по 17 статьям: «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», «Геноцид», «Наемничество», «Государственная измена в военное время», «Посягательство на жизнь первого президента Республики Казахстан – Лидера Нации», «Посягательство на жизнь президента Республики Казахстан» (даже если он останется жив), «Диверсия», «Акт терроризма», а также «Уклонение или отказ от несения воинской службы в военное время», «Дезертирство в военное время» и другим.

С момента провозглашения независимости Казахстана в исполнение было приведено 536 смертных приговоров.

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