Японский торговец мясом жаждет нового старта в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Дилер мяса «Aono Freshmeat» активно расширяет свой бизнес в Монголии, начиная от лизинга оборудования и заканчивая сельским хозяйством, поскольку японские компании, работающие в малых и средних компаниях, пытаются освоиться в других местах, чтобы компенсировать сокращение внутреннего рынка.

Старение и сокращение населения ударило по японским компаниям, особенно в сельской местности.

«Aono Freshmeat» находится в Сидзуоке, районе, близком к горе Фудзи. Но в отличие от многих других японских компаний, которые искали возможности для бизнеса за границей, переезжая или расширяясь, «Aono Freshmeat» инвестирует в Монголию в областях, которые мало связаны с ее основным бизнесом, таких как аренда тяжелой техники для добычи полезных ископаемых, выращивание овощей и молочных продуктов в теплицах. сельское хозяйство.

Лизинговая услуга начнется в 2020 году. Компания планирует арендовать пять бывших в употреблении электрических экскаваторов японского производства и сдать их в аренду угледобывающим компаниям. «Aono Freshmeat» также разрабатывает золотой рудник в Монголии, будет использовать оборудование для раскопок и сдаст их в аренду зимой, когда рудник закроется.

Летом 2019 года «Aono Group», которая уже являлась производителем пшеницы и рапса, начала выращивать в теплицах листовые овощи, а также производить молоко.

«Aono Group» уже имеет пять дочерних компаний в Монголии с общим количеством сотрудников 300 человек. Она выращивает пшеницу и кукурузу на собственной территории площадью 8 млн.кв.метров и выращивает 3000 бараньих овец. Компания также предлагает финансовые услуги. Совокупный объем продаж на различных предприятиях в Монголии составит 300 млн.мен (2,7 млн.долларов) в 2019 финансовом году и планируется увеличить до 500–1 млрд.иен через пять лет.

Помимо Aono Freshmeat, у Aono Group есть и другие компании в городе Сидзуока, в том числе Aono Farm, занимающаяся выращиванием свиней, и Shizuoka Meat, оптовый торговец необработанным и обработанным мясом для коммерческого использования. Продажи всей группы в 2018 финансовом году составили 20 миллиардов иен.

Aono Group начала свой бизнес на Монголию в 2015 году. «Если мы хотим выжить, мы должны вторгнуться на зарубежные рынки», - сказал тогда президент Хироши Аоно. Он увидел потенциал в Монголии, поработав с монголами.

Примерно в 2009 году он совершил поездку по Монголии с другом, вместе разработал бизнес-план и в 2015 году учредил местный филиал. Монголия "имеет большое количество молодых людей, а также рынок, который еще не созрел", - сказал он тогда.

Монголия сильно зависит от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых, а природные ресурсы, такие как медь и уголь, составляют большую долю экспорта. Это делает Монголию особенно уязвимой к колебаниям цен на природные ресурсы.

Страна пропустила погашение своего внешнего долга с 2016 по 2017 год частично из-за введенных правительством ограничений на приток иностранного капитала. Она вышла из кризиса в 2017 году с помощью Международного валютного фонда, Азиатского банка развития, Всемирного банка, а также таких стран, как Япония, Южная Корея и Китай. Экономика была стабильной с тех пор. Экономика выросла на 6,8% в 2018 году, и ожидается, что этот показатель достигнет 7,2% в 2019 году, согласно данным Всемирного банка, считают японские бизнесмены.