Вьетнамский врач спас монгольского солдата в Южном Судане

CA-NEWS (MNG) - Вьетнамские врачи смогли выполнить экстренную операцию в сложных условиях солдату из Монголии в Южном Судане. У 39-летнего пациента был диагностирован заворот и некроз тонкой кишки после поступления в больницу с сильными болями в животе. «Его медицинские записи показали, что он перенес операцию на аппендиксе два месяца назад. Он также страдал от сильного недоедания », - сказал доктор Танх из полевого госпиталя второго уровня в Вит-Нам в Южном Судане.



«Вольвулус и некроз тонкой кишки редки, поэтому их трудно диагностировать и лечить даже в больницах, оснащенных полным медицинским оборудованием и приборами. Здесь, в полевом госпитале в пострадавшем от войны Южном Судане, было труднее », - сказал он.

«Пациент находился в критическом состоянии и мог умереть, поэтому мы должны были принять быстрое решение после первичного диагноза, чтобы спасти его», - сказал Танх. «Из-за нехватки медицинского оборудования нам пришлось провести открытую операцию на пациенте», - сказал он. «К счастью, операция прошла успешно через пять часов», - сказала Танх.

«Через несколько дней пациент был переведен в больницу более высокого уровня для дальнейшего лечения, а через две недели его выписали», - сказал он.

«Эту процедуру высоко оценили монгольские солдаты и врачи, а также сотрудники ООН. Многие иностранные врачи были удивлены тем, что вьетнамские врачи смогли выполнить операцию в сложных условиях», - сказал Танх. Я очень горжусь и рад, что спас нашего пациента в тот день», - сказал он.