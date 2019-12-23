В случае поступления жалоб по выборам, они будут рассмотрены оперативно, - председатель Верховного суда Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - В Международном пресс-центре ЦИК в Ташкенте 22 декабря состоялся брифинг, на котором перед журналистами выступил председатель Верховного суда Республики Узбекистан Козимджан Камилов, сообщает ИА «Дунё».

Он проинформировал отечественных и зарубежных журналистов, представителей общественности республики и международных наблюдателей о поступивших в период избирательной кампании и в день голосования обращений в суды о нарушении прав граждан и законодательства Узбекистана, а также организованных в судах дежурствах для оперативного рассмотрения жалоб.

Отмечалось, что за период избирательной кампании в административные суды поступило 7 заявлений о нарушении избирательного законодательства, по которым своевременно и в срок были вынесены законные решения. Слушания по данным делам проходили в открытом режиме, с участием общественности и журналистов. Журналисты были ознакомлены с подробной информацией по каждому делу, причинами подачи судебных исков, а также результатами их рассмотрения.

Председатель Верховного суда подчеркнул, что все заявления, связанные с избирательной кампанией, условно разделены на две категории - поступившие до голосования и после него. Он заявил, что все последующие дела будут также рассматриваться в режиме открытости, желающие присутствовать на них журналисты и представители гражданского общества могут воспользоваться такой возможностью.