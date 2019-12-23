ЦИК Узбекистана объявил парламентские выборы состоявшимися и действительными. Явка составила 71,1 %

CA-NEWS (UZ) - В Международном пресс-центре ЦИК состоялся брифинг, на котором выступил Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан Мирзо-Улугбек Абдусаломов, сообщает ИА «Дунё».

Он объявил об окончании голосования в Узбекистане и ряде зарубежных стран, проинформировал о предварительной явке избирателей.

Так, по предварительным итогам голосования, из 18 миллионов 797 тысяч 810 зарегистрированных избирателей в выборах приняли участие 13 миллионов 355 тысяч 911 человек. Кроме того, 89 тысяч граждан республики, находящихся за рубежом, воспользовались правом досрочного голосования. Явка избирателей составила 71,1 процента, что, в соответствии с действующим законодательством (статья 96 Избирательного кодекса), позволяет объявить парламентские выборы в Узбекистане состоявшимися и действительными.

Голосование в некоторых странах Европы и США продолжается. Информация об итогах голосования в этих странах будет представлена позднее.

Председатель ЦИК поздравил узбекистанцев с успешным завершением парламентских выборов. Он сообщил, что избирателями, международными наблюдателями и журналистами широко признан тот факт, что выборы прошли в соответствии с национальным избирательным законодательством, демократическими принципами открытости, гласности и прозрачности.

Это было обеспечено участием 825 международных наблюдателей от 10 авторитетных международных организаций и около 50 стран мира, 70 тысячами наблюдателей от политических партий, а также 1 155 местными и зарубежными журналистами, освещавшими избирательный процесс.

М.-А.Абдусаломов сообщил, что процесс подсчета голосов продолжается. Предварительные итоги голосования будут озвучены в 14:00 23 декабря.

Напомним, парламентские выборы 22 декабря – первые с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мирзияева, который пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова.



В выборах принимает участие пять партий: "Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана" (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость"), Народно-демократическая партия (НДПУ), "Экологическое движение Узбекистана".



Все пять партий представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мирзияева.