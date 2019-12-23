Теперь путешественники могут провозить больше наличных денег в Монголию

CA-NEWS (MNG) - Во время путешествия носить с собой наличные деньги - это проблема. В большинстве стран есть законы о том, сколько наличных денег вы можете пересечь их границы.

Что касается Монголии, путешественники могут принести до 15 миллионов тугриков в валюте (около 5,5 тыс. долларов США), монетах и конкретных денежных инструментах без необходимости делать таможенную декларацию.

По данным таможенного агентства Монголии, лимит наличных денег для ввоза в страну составлял 5 миллионов тугриков; теперь он поднят в три раза. Сегодняшний обменный курс составляет 2730,91 тугриков за доллар.

Если турист ввозит в страну больше установленного лимита, это должно быть сообщено таможне, в противном случае вы будете его оштрафуют или, что еще хуже, рискуете конфискуют деньги.

Цель таможенного лимита денежных средств состоит в том, чтобы предотвратить использование денег для финансирования незаконной деятельности, такой, как отмывание денег или незаконный оборот наркотиков.