Узбекистан запустит транзитные поезда в Азербайджан и Грузию

CA-NEWS (UZ) - Компания «Узбекистон темир йуллари» планирует к весне 2020 года запустить транзитные поезда в Азербайджан и Грузию, сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

В Ташкенте 19-20 декабря текущего года состоялась встреча руководителей железных дорог пяти стран – Азербайджан, Грузия, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, с участием Министерства транспорта Республики Узбекистан.

В рамках первой встречи участники согласились с важностью проведения данного мероприятия по развитию международного мультимодального маршрута «Страны АТР – Китай – Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Европа» и обратно, с выработкой единых подходов по ускоренному пропуску контейнерных поездов и применении унифицированных тарифов, что позволит существенно увеличить объем торговли не только между странами Центральной Азии и Закавказья, но и с другими государствами Европейского и Азиатского континента. В этой связи, стороны договорились принимать согласованные меры по взаимному увеличению объемов грузов и развитию маршрута.

Рассмотрены вопросы привлечения объёмов грузов, развития логистической инфраструктуры по маршруту «Кашгар – Ош (с привлечением автомобильного транспорта) – Андижан – Фараб – порт Туркменбаши – порт Алят – Гардабани», и далее по направлениям порты Грузии или Ахалкалы – Карс – порты Турции.

По итогам встречи стороны приняли конкурентоспособные специальные транзитные тарифные ставки (включая на морские фидерные перевозки) по маршруту территорий сторон участников на контейнерные поезда.

Кроме того, участники проработают вопрос ускоренного пропуска грузов с пограничными и таможенными ведомствами своих стран.

В целях оперативного исполнения достигнутых решений по развитию маршрута участники встречи договорились о создании Координационного комитета в составе руководителей железных дорог стран-участниц, под председательством Министерства транспорта Республики Узбекистан.

Планируется организовать первый пилотный контейнерный поезд по мультимодальному маршруту в течении первого квартала 2020 года.