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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ищут женщин, планировавших «отравление» детей с целью увольнения заведующей детсада

CA-NEWS (UZ) -  21 декабря текущего года в социальных сетях была распространена аудиозапись телефонного разговора двух неизвестных женщин в ходе которого обсуждался план отстранения от занимаемой должности заведующей одного из детских садов путём отравления детей.

Министерство дошкольного образования Узбекистана сообщило, что в настоящее время ведётся изучение этого дела. Вся информация будет передана в правоохранительные органы, отметили в министерстве.

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