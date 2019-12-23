В Узбекистане ищут женщин, планировавших «отравление» детей с целью увольнения заведующей детсада

CA-NEWS (UZ) - 21 декабря текущего года в социальных сетях была распространена аудиозапись телефонного разговора двух неизвестных женщин в ходе которого обсуждался план отстранения от занимаемой должности заведующей одного из детских садов путём отравления детей.

Министерство дошкольного образования Узбекистана сообщило, что в настоящее время ведётся изучение этого дела. Вся информация будет передана в правоохранительные органы, отметили в министерстве.