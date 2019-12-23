Прокуратура Узбекистана получила 65 обращений в ходе избирательной кампании

генпрокурор Нигматилла Юлдашев

CA-NEWS (UZ) - На сегодняшний день в прокуратуру Узбекистана поступило в общей сложности 65 обращений от граждан, включая избирателей и кандидатов. Об этом сообщил генпрокурор Нигматилла Юлдашев в Телеграм-канале международного пресс-центра по освещению выборов.

В сообщении не уточняется были ли это жалобы на нарушения в ходе выборов.

Отмечается, что по регионам количество обращений составило:

1 - в Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях, 2 - в Андижанской, Наманганской, Хорезмской и Республике Каракалпакстан, 3 - в Бухарской области, 4 - в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях, 7 - в Ташкентской области, 7 - в Ферганской области и 24 - в Сурхандарьинской области.

Было получено 30 обращений непосредственно от граждан, а также 9 - от кандидатов и 35 - от государственных органов и учреждений, включая ЦИК.

12 обращений было направлено в Законодательную палату Олий Мажлиса и было рассмотрено 53 вопроса, связанных с выборами в местные Кенгаши народных депутатов.