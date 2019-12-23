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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Госдеп США вновь включил Таджикистан в список стран - нарушителей религиозных свобод

CA-NEWS (TJ) -  Таджикистан всё еще находится в составленном США списке стран, где власти нарушают права граждан на вероисповедание, говорится в пресс-релизе Госдепартамента США о свободе вероисповедания в 2019 году.

"18 декабря 2019 года Государственный департамент вновь определил Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Пакистан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан странами, вызывающими особую озабоченность в соответствии с международным законом "О свободе вероисповедания" 1998 года за причастность к "систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушений свободы вероисповедания", - говорится в пресс-релизе.

Также Госдепартамент определил "Фронт "ан-Нусра", "Аль-Каиду" на Аравийском полуострове, "Аль-Каиду", "Аш-Шабаб", "Боко Харам", хуситов, "ИГИЛ", "ИГИЛ-Хорасан" и "Талибан", как организации, вызывающие особую озабоченность.

Отмечается, что защита религиозной свободы является главным приоритетом внешней политики администрации Трампа и США продолжают усердно работать над поощрением свободы вероисповедания и борьбой со злоупотреблениями.

"Мы считаем, что каждый человек, везде и во все времена должен иметь право жить по велению своей совести. Мы будем и впредь бросать вызов государственным и негосударственным образованиям, которые стремятся нарушить эти основные права, и добиваться того, чтобы они несли ответственность за свои действия", - сообщает госдепартамент.

Отмечается, что в октябре Госдеп США ввел визовые ограничения для должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность или причастны к задержанию или попиранию прав уйгуров, казахов или других групп мусульманского меньшинства в Синьцзяне, Китай.

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