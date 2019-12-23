На конференции «Археология Монголии-2019» представили результаты новых исследований

CA-NEWS (MNG) - С 20 по 21 декабря прошла конференция «Археология Монголии-2019», в которой приняли участие 129 монгольских и 90 иностранных исследователей.

Институт археологии академии наук Монголии, Государственный исторический музей Монголии, кафедра антропологии и археологии Монгольского государственного университета и Союз монгольских археологов организовали конференцию.

На двухдневной конференции обсудили 72 доклада о находке гробницы Хуннской знати археологического проекта «Гол мод-2», найденный в сомоне Ундур-Улаан аймака Архангай, наскальных рисунках, сделанных за 3 тыс. лет до н.э, вазах с белком и маслом из молока, пролежавшие в вечной мерзлоте 800 лет в местности Дархадын хотгор аймака Хубсусгул и т.д.

В некоторых из этих презентаций были представлены результаты исследований о наскальных рисунках, датируемых 3000 г. до н.э., одном из главных открытий 2019 г. - находках, обнаруженных в гробницах Сюнгу на кладбище Гол 2 мод в селе Ундур-Улаан, архангайский аймак, в вазах, содержащих замороженные взбитые сливки и желтое масло, найденные в ледниковом аймаке в Хубсугуле, и исследования, проведенные во дворце Золотой Орды с 13 по 14 века.