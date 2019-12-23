В Ашхабаде отмечается небывалое нашествие крыс

CA-NEWS (TM) - В канун года Крысы в Ашхабаде небывалое нашествие грызунов. Как сообщают корреспонденты Азатлыка в последние дни множество грызунов можно увидеть в центре города, на проезжей части, в жилых домах и городском кладбище.

- Днем около туркменского диснейленда неоднократно видели крыс, которые выходили из ливнёвки, - говорят горожане Ашхабада (стоков для дождевой воды- прим. редакции).

- Мои знакомые часто ездят из Яшлыка через Аннау в Ашхабад и с изумлением видят как по дороге туда-сюда перебегают мыши. За одну поездку до 20 раз.

- Очень много крыс на кладбище в Чоганлы и в самом Чоганлы много крыс. На улицах и на кладбище снуют - там еда...

- В девятиэтажке женщина увидела в подъезде "котенка", а "котенок" полез вертикально по трубе. Оказалась, крыса.​

Причины распространения грызунов связывают с отсутствием надлежащей обработки, а также уничтожением кошек. "Раньше были санитарные обработки, сейчас санэпидемстанции не обрабатывают, у них нет препаратов. Кроме того, не только в Ашхабаде но и во всем Ахалском велаяте уничтожают кошек", - сообщает корреспондент Азатлыка.

Мониторинг ситуации осуществляется "Центром профилактики особо опасных инфекций" (бывшее название «Центральная противочумная станция Туркменистана»- ред.) при Министерстве здравоохранения Туркменистана. Азатлыку не удалось получить официальный комментарий у представителей госучреждения.

Вспышки распространения грызунов и насекомых в столице Туркменистана возникают периодически. По словам местных жителей, они вынуждены бороться с проблемой самостоятельно.