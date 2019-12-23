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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Наблюдатели ШОС признали результаты выборов в Узбекистане, назвав их прозрачными

CA-NEWS (UZ) -  Случаев нарушения законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, со стороны миссии не было выявлено, - заявила миссия наблюдателей ШОС.

В эти минуты в Международном пресс-центре ЦИК проходит пресс-конференция Миссии ШОС об итогах наблюдения за парламентскими выборами в Узбекистане, сообщает Телеграм-канал международного пресс-центра по освещению выборов.

В ней принимают участие представители СМИ и политических партий.

"Случаев нарушения законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, со стороны миссии не было выявлено. Миссия признаёт выборы прозрачными в соответствии с действующим законодательством.

Мы поздравляем народ Узбекистана с завершением этих выборов", - отметил в ходе выступления на брифинге заместитель Генерального секретаря ШОС, руководитель Миссии наблюдателей от ШОС, Се Сеяоюн.

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