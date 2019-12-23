Наблюдатели ШОС признали результаты выборов в Узбекистане, назвав их прозрачными

- Узбекистан, общество
- 13:10, 23 декабря 2019
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- Обновлено: 13:52, 23 декабря 2019 English
CA-NEWS (UZ) - Случаев нарушения законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, со стороны миссии не было выявлено, - заявила миссия наблюдателей ШОС.
В эти минуты в Международном пресс-центре ЦИК проходит пресс-конференция Миссии ШОС об итогах наблюдения за парламентскими выборами в Узбекистане, сообщает Телеграм-канал международного пресс-центра по освещению выборов.
В ней принимают участие представители СМИ и политических партий.
"Случаев нарушения законодательства, которые могли бы повлиять на результаты выборов, со стороны миссии не было выявлено. Миссия признаёт выборы прозрачными в соответствии с действующим законодательством.
Мы поздравляем народ Узбекистана с завершением этих выборов", - отметил в ходе выступления на брифинге заместитель Генерального секретаря ШОС, руководитель Миссии наблюдателей от ШОС, Се Сеяоюн.