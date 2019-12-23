В Узбекистане осужденные впервые голосовали на выборах

- Узбекистан, общество
- 14:04, 23 декабря 2019
- Просмотров: 230
CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане осужденные впервые приняли участие на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов.
Как сообщил на пресс-конференции в Ташкенте министр внутренних дел Пулат Бабаджанов, всего в список избирателей были включены 3619 человек, в том числе 1344 человек, отбывающих наказание в колониях и колониях-поселениях, и 2275 находящихся в следственных изоляторах.
Для возможности голосования на этих местах было создано 25 избирательных участков. Сообщается, что шесть международных наблюдателей приняли участие в наблюдениях за голосованием заключенных.
Отметим, что голосование в местах содержания под стражей и лишения свободы прошли впервые в соответствии с новым Избирательным кодексом.
Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в выборах» был подписан президентом Шавкатом Мирзияевым.
Право голосовать на выборах получили лишь граждане, не представляющие большой опасности и совершившие менее тяжкие преступления.
Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов состоялись 22 декабря.