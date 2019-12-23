В Узбекистане осужденные впервые голосовали на выборах

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане осужденные впервые приняли участие на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов.

Как сообщил на пресс-конференции в Ташкенте министр внутренних дел Пулат Бабаджанов, всего в список избирателей были включены 3619 человек, в том числе 1344 человек, отбывающих наказание в колониях и колониях-поселениях, и 2275 находящихся в следственных изоляторах.

Для возможности голосования на этих местах было создано 25 избирательных участков. Сообщается, что шесть международных наблюдателей приняли участие в наблюдениях за голосованием заключенных.

Отметим, что голосование в местах содержания под стражей и лишения свободы прошли впервые в соответствии с новым Избирательным кодексом.

Соответствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в выборах» был подписан президентом Шавкатом Мирзияевым.

Право голосовать на выборах получили лишь граждане, не представляющие большой опасности и совершившие менее тяжкие преступления.

Выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные Кенгаши народных депутатов состоялись 22 декабря.