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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В январе-ноябре 2019 года авиатранспорт Монголии перевёз 1,5 млн.человек

CA-NEWS (MNG) -  В январе-ноябре 2019 года авиатранспортом Монголии обслужено в общей сложности 1,5 млн.человек

В январе-ноябре 2019 года объем воздушной грузоперевозки составил 5.3 тыс. тонн, авиатранспортом обслужены в общей сложности 1.5 млн. человек. Против аналогичного периода 2018 года объём грузоперевозок увеличился на 32.1 тн, т.е на 0.6 %, а количество пассажиров увеличился на 188.8 тыс.чел. или на 14.4%.

Количество внутренних пассажироперевозок за январь-ноябрь 2019 года составило 399.9 тыс.человек, увеличившись на 8.9% против соответствующего периода 2018 года, а объем международных пассажироперевозок -- на 156.0 тыс. человек или 16.4%, составив 1.1 млн.человек.

Доходы, поступившие от воздушно-транспортного сектора за указанный период составили 468.6 млрд.тугриков (178, 3 млн долларов США) и увеличились на 58.2 млрд.тугриков (более 22 млн долларов США) или на 14.2% против соответствующего периода прошлого года.

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