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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия ШОС признала выборы в Узбекистане «прозрачными, достоверными и демократичными»

CA-NEWS (UZ) -  Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества 23 декабря сделала заявление по итогам наблюдения за ходом подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Миссия осуществляла международное наблюдение в столице Узбекистана Ташкенте, в городах Наманган, Андижан, Самарканд, Бухара, Фергана, а также в населённых пунктах Ташкентской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Бухарской и Ферганской областей.

Как отмечается в заявлении, миссия присутствовала при подготовке избирательного участка к открытию, в том числе при пломбировании стационарных и переносных ящиков для голосования.

Члены Миссии в период своей деятельности посетили 495 избирательных участков, а также региональные и районные избирательные органы Республики Узбекистан.

В день выборов в штабе Миссии от ШОС также проведена наблюдательная работа и в онлайн режиме. Осуществлен мониторинг избирательного процесса путем наблюдения 120 видеокамер на 60 избирательных участках.
Выбор избирательного участка для наблюдения осуществлялся членами Миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий по посещению того или иного избирательного участка членам Миссии не создавалось.

Миссия отмечает, что ЦИКом и избирательными комиссиями всех уровней страны проведена масштабная комплексная работа, направленная на обеспечение избирательных прав граждан. Анализ всех аспектов предвыборной кампании свидетельствует о наличии в стране политической конкуренции, открытости и прозрачности избирательной кампании в полном соответствии с Избирательным кодексом Республики Узбекистан.

В период наблюдательной работы жалоб и замечаний в адрес представителей Миссии не поступало, отмечается в заявлении.

Миссия считает, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Узбекистан, случаев нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов не выявлены.

Миссия признаёт прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными. "Легитимность выборов не вызывает сомнений", - отмечается в документе.

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