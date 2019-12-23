Миссия ШОС признала выборы в Узбекистане «прозрачными, достоверными и демократичными»

CA-NEWS (UZ) - Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества 23 декабря сделала заявление по итогам наблюдения за ходом подготовки и проведения выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Миссия осуществляла международное наблюдение в столице Узбекистана Ташкенте, в городах Наманган, Андижан, Самарканд, Бухара, Фергана, а также в населённых пунктах Ташкентской, Наманганской, Андижанской, Самаркандской, Бухарской и Ферганской областей.

Как отмечается в заявлении, миссия присутствовала при подготовке избирательного участка к открытию, в том числе при пломбировании стационарных и переносных ящиков для голосования.

Члены Миссии в период своей деятельности посетили 495 избирательных участков, а также региональные и районные избирательные органы Республики Узбекистан.

В день выборов в штабе Миссии от ШОС также проведена наблюдательная работа и в онлайн режиме. Осуществлен мониторинг избирательного процесса путем наблюдения 120 видеокамер на 60 избирательных участках.

Выбор избирательного участка для наблюдения осуществлялся членами Миссии самостоятельно. Каких-либо препятствий по посещению того или иного избирательного участка членам Миссии не создавалось.

Миссия отмечает, что ЦИКом и избирательными комиссиями всех уровней страны проведена масштабная комплексная работа, направленная на обеспечение избирательных прав граждан. Анализ всех аспектов предвыборной кампании свидетельствует о наличии в стране политической конкуренции, открытости и прозрачности избирательной кампании в полном соответствии с Избирательным кодексом Республики Узбекистан.

В период наблюдательной работы жалоб и замечаний в адрес представителей Миссии не поступало, отмечается в заявлении.

Миссия считает, что выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства Республики Узбекистан, случаев нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов не выявлены.

Миссия признаёт прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными. "Легитимность выборов не вызывает сомнений", - отмечается в документе.