Торговцев с патентом выгоняют с рынка «Абу-Сахий», ранее принадлежавшем мужу Лолы Каримовой-Тилляевой

CA-NEWS (UZ) - 29-летняя предпринимательница Каклик Олтиева, в летнее время торгующая солнцезащитными очками, а зимой – женской одеждой, говорит, что неоднократно безрезультатно жаловалась в различные органы на то, что у нее отобрали торговый ряд на одном из крупнейших оптовых рынков Узбекистана «Абу Сахий».

Предпринимательница Каклик Олтиева утверждает, администрация рынка лишила ее постоянной торговой точки и отказала в просьбе предоставить новое место площадью 15 квадратных метров.

Представитель из состава руководства рынка «Абу Сахий» (ныне ТК «Тошкент савдо маркази» – Ред.) признал, что контракты около ста владельцев магазинов были приостановлены в целях обеспечения пожарной безопасности.

– Эта женщина подала нам заявление с просьбой предоставить ей точку возле ворот. Однако, согласно действующему порядку, проход возле ворот рынка должно быть свободным. Чтобы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, карета скорой помощи и пожарные машины могли проехать внутрь рынка. Именно поэтому руководство рынка отказалось предоставлять Олтиевой торговую точку возле ворот. Но мы не отказываемся предоставить этой женщине торговую в другом месте, – сказал представитель администрации рынка».

Однако, по словам предпринимательницы Олтиевой, администрация рынка из принципа отказывается предоставлять ей свободную точку для торговли. "Расстояние между воротами рынка и запрошенной мной торговой точкой составляет три метра. Там разрешено вести торговлю, но администрация рынка принципиально отказывается предоставить мне это место, придумывая различные причины. Потому что ранее я жаловалась на них главе Ташкента Артыкходжаеву, и это им не понравилось", – говорит Каклик Олтиева.

Предпринимательница утверждает, что руководство «Абу Сахий» прогнало с рынка предпринимателей, работающих на основе патента, и продало их места 62 торговцам, работающим без патента.

Собеседник по имени Фазлиддин, являющийся владельцем одного из магазинов на рынке «Абу Сахий», признается, что многие предприниматели предпочитают работать без патента, договорившись с руководством рынка. "Потому что это обходится дешевле. Из-за этого многие предприниматели не оформляют патент, поэтому и не считаются юридическими лицами", – говорит собеседник.

Напомним, в декабре 2017 года крупнейший в стране центр оптовой торговли «Абу-Сахий», принадлежавший зятю первого президента Узбекистана Ислама Каримова Тимуру Тилляеву, был переименован в «Тошкент ипак йули» («Ташкентский шелковый путь»). Сейчас рынок называется «Тошкент савдо маркази» («Ташкентский торговый центр»).

Нынешний глава государства Шавкат Мирзиёев заявлял, что государственный бюджет страны недополучил от прибыли бывшего рынка «Абу Сахий» несколько десятков миллионов долларов, которые были выведены за границу. В документах указано, что директором рынка является некий Акмаль Хусаинов. Истинным владельцем рынка является иностранный инвестор, однако его имя и форма собственности не разглашаются.