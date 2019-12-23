В парламентских выборах приняли участие 67,8% от общего числа избирателей, - ЦИК Узбекистана (уточнение)
- Узбекистан, общество
- 15:28, 23 декабря 2019
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- Обновлено: 15:45, 23 декабря 2019 English
CA-NEWS (UZ) - На выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов приняли участие 13 963 627 избирателей, что составило 67,8% от общего числа избирателей, с учетом граждан, проживающих за границей.
Об этом сообщил председатель ЦИК Мирзо Улуғбек Абдусаломов в ходе брифинга в Ташкенте.
ЦИК предоставила также данные по итогам выборов и информацию о количестве проголосовавших избирателей по регионам.