В парламентских выборах приняли участие 67,8% от общего числа избирателей, - ЦИК Узбекистана (уточнение)

CA-NEWS (UZ) - На выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана, областные, районные и городские Кенгаши народных депутатов приняли участие 13 963 627 избирателей, что составило 67,8% от общего числа избирателей, с учетом граждан, проживающих за границей.

Об этом сообщил председатель ЦИК Мирзо Улуғбек Абдусаломов в ходе брифинга в Ташкенте.

ЦИК предоставила также данные по итогам выборов и информацию о количестве проголосовавших избирателей по регионам.