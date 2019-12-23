128 депутатов из 150 избирательных округов избраны в Законодательную палату Узбекистана, - ЦИК

CA-NEWS (UZ) - По предварительным данным, 128 депутатов были избраны из 150 избирательных округов на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.



Об этом сообщил в ходе брифинга в Ташкенте председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

В частности,



От Либерально-демократической партии Узбекистана - 43,



От Демократической партии Узбекистана "Миллий Тикланиш" - 35,



От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" - 21,



От Народно-Демократической партии Узбекистана -18,



От Экологической партии Узбекистана были избраны 11 депутатов.

Итого 128 депутатов.

В оставшихся 22 избирательных округах пройдут повторные выборы, т.к. согласно Избирательному кодексу, кандидат, не набравший более 50% голосов не считается избранным. В этих округах кандидаты не набрали достаточное число голосов.

Справка: Высшим представительным органом в Узбекистане является Олий Мажлис (парламент). Он состоит из двух палат: Законодательной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Члены обеих палат избираются сроком на пять лет.

Законодательная палата состоит из 150 депутатов. В соответствии с законом республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" (2003), 135 депутатов нижней палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе, еще 15 депутатов избираются от Экологического движения Узбекистана.

Партии могут выдвигать своих членов или беспартийных кандидатов, всего 135 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Из них число женщин должно составлять не менее 30% от общего количества кандидатов.

Право на выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты имеют политические партии. Для этого они должны не менее чем за 70 дней до выборов принести в ЦИК документы с информацией о кандидатах.