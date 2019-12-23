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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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128 депутатов из 150 избирательных округов избраны в Законодательную палату Узбекистана, - ЦИК

CA-NEWS (UZ) -  По предварительным данным, 128 депутатов были избраны из 150 избирательных округов на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Об этом сообщил в ходе брифинга в Ташкенте председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

В частности,

От Либерально-демократической партии Узбекистана - 43,

От Демократической партии Узбекистана "Миллий Тикланиш" - 35,

От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" - 21,

От Народно-Демократической партии Узбекистана -18,

От Экологической партии Узбекистана были избраны 11 депутатов.

Итого 128 депутатов.

В оставшихся 22 избирательных округах пройдут повторные выборы, т.к. согласно Избирательному кодексу, кандидат, не набравший более 50% голосов не считается избранным. В этих округах кандидаты не набрали достаточное число голосов.

Справка: Высшим представительным органом в Узбекистане является Олий Мажлис (парламент). Он состоит из двух палат: Законодательной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Члены обеих палат избираются сроком на пять лет.

Законодательная палата состоит из 150 депутатов. В соответствии с законом республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" (2003), 135 депутатов нижней палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе, еще 15 депутатов избираются от Экологического движения Узбекистана.
Право на выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты имеют политические партии. Для этого они должны не менее чем за 70 дней до выборов принести в ЦИК документы с информацией о кандидатах.
Партии могут выдвигать своих членов или беспартийных кандидатов, всего 135 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Из них число женщин должно составлять не менее 30% от общего количества кандидатов.
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