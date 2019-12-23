128 депутатов из 150 избирательных округов избраны в Законодательную палату Узбекистана, - ЦИК

CA-NEWS (UZ) - По предварительным данным, 128 депутатов были избраны из 150 избирательных округов на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Об этом сообщил в ходе брифинга в Ташкенте председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов.
В частности,
От Либерально-демократической партии Узбекистана - 43,
От Демократической партии Узбекистана "Миллий Тикланиш" - 35,
От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат" - 21,
От Народно-Демократической партии Узбекистана -18,
От Экологической партии Узбекистана были избраны 11 депутатов.
Итого 128 депутатов.
В оставшихся 22 избирательных округах пройдут повторные выборы, т.к. согласно Избирательному кодексу, кандидат, не набравший более 50% голосов не считается избранным. В этих округах кандидаты не набрали достаточное число голосов.
Справка: Высшим представительным органом в Узбекистане является Олий Мажлис (парламент). Он состоит из двух палат: Законодательной палаты (нижняя палата) и Сената (верхняя палата). Члены обеих палат избираются сроком на пять лет.
Законодательная палата состоит из 150 депутатов. В соответствии с законом республики Узбекистан "О выборах в Олий Мажлис Республики Узбекистан" (2003), 135 депутатов нижней палаты избираются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по территориальным одномандатным избирательным округам на многопартийной основе, еще 15 депутатов избираются от Экологического движения Узбекистана.
Право на выдвижение кандидатов в депутаты нижней палаты имеют политические партии. Для этого они должны не менее чем за 70 дней до выборов принести в ЦИК документы с информацией о кандидатах.
Партии могут выдвигать своих членов или беспартийных кандидатов, всего 135 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Из них число женщин должно составлять не менее 30% от общего количества кандидатов.