В Ташкенте самый низкий показатель явки на выборы, - ЦИК

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте отмечен самый низкий показатель яки избирателей на выборы. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Мирзо-Улугбек Абдусаломов.

По предварительным данным ЦИК, из 1414925 избирателей в Ташкенте проголосовали всего 946103 человек, что составляет 66,9 процентов. И это самый низкий показатель среди всех 14 регионов, принявших участие в выборах 22 декабря.

"Как специалист, который имеет много лет опыта в проведении выборов, я отмечу, что во всех мегаполисах мира наблюдается аналогичная ситуация, не только в Ташкенте", - отметил глава ЦИК Узбекистана.

По мнению Абдусаломова, соответствующие органы должны сделать для себя из этого критические выводы и в будущем совместно до каждого избирателя донести программу избирателей, заинтересовать их и вызвать доверие к выборам.

