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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Доходы железнодорожной отрасли Монголии в январе-ноябре составили $246 миллионов

CA-NEWS (MNG) -  В январе-ноябре 2019 года железнодорожным транспортом Монголии перевезено 25.6 млн.тонн грузов и в общей сложности 2.7 млн.пассажиров.

Против аналогичного периода прошлого года, объем грузоперевозок увеличился на 2.1 млн.тонн или на 9.2%, а пассажироперевозок -- на 350.1 тыс.чел. или на 14.7%.

Доходы железнодорожного транспорта за этот период составили 646.3 млрд.тугриков (более 246 млн долларов США), что против аналогичного периода 2018 года увеличились на 85.7 млрд.тугриков (32,6 млн долларов США), т.е на 15.3%.

В январе-ноябре 2019 года экспортные грузоперевозки занимают 36.3%, импортные – 10.6%, транзитные -- 14.0%. Против аналогичного периода прошлого года транзитные грузоперевозки увеличились на 0.8 пункта, экспортные – на0.4 пункта, а импортные, наоборот сократились на 0.4 пункта и внутренние—на 0.8 пункта.

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