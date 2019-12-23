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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Великий Государственный Хурал утвердил новый закон о выборах

CA-NEWS (MNG) -  На днях на очередной сессии монгольского парламента рассмотрен и принят законопроект о выборах. По новому закону выборы пройдут в 26 округах, то есть избирательные округи будут расширенные.

Во время обсуждения законопроекта возникли дискуссии по таким вопросам как не допущение к выборам лиц, которые были приговорены судом за взятку и злоупотребление служебным положением. Этот пункт закона поддержали большинство членов парламента.

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