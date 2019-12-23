Монголия увеличила добычу угля на 7,9%

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CA-NEWS (MNG) - В январе-ноябре 2019 года в Монголии зафиксировано увеличение добычи угля на 7,9% и сокращение объема добычи золота на 22,9%

За первые 11 месяцев 2019 года общая сумма доходов, поступивших в государственный бюджет от горнорудной промышленности составляет 2,4 трлн. тугриков, увеличившись на 26,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности,

Уголь – 1,1 трлн тугриков,

Медь – 981,7 млрд утгриков,

Золото – 112,5 млрд тугриков,

Цинк --- 65,2 млрд тугриков,

Железо – 24,5 млрд тугриков,

Плавиковый шпат – 29,9 млрд,

Другие доходы – 69,5 млрд тугриков.

За указанный период добыто:

47.87 млн тонн угля,

1.17 млн тонн медной концентрации,

14.84 тонн золота,

4.79 тыс тонн молибденового концентрата,

131.5 тыс тонн флюоритовой руды,

42 тыс тонн флюоритового концентрата,

8.11 млн тонн железной руды,

3.06 млн тонн железорудного концентрата,

76.0 тыс тонн цинкового концентрата,

6.32 млн баррель сырой нефти.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи угля вырос на 7.9%, железной руды – на 37,4%, флюоритовой руды – на 33,8%, сырой нефти – на 9,3 процента.

Тем не менее, Министерство горнорудной промышленности отмечает снижение других наименований основной продукции горнодобывающей промышленности в январе-ноябре 2019 года. Например, объем медной концентрации сократился на 2,8%, золото -- на 22,9%, молибденовой концентрации – на 5,3%, железорудной концентрации – на 3%, флюоритового концентрата – на 38,1%, цинкового концентрата – на 2,3 процента.