На выборах в Узбекистане наблюдались случаи группового голосования и нарушения при подсчете голосов, - БДИПЧ ОБСЕ

CA-NEWS (UZ) - В предварительном отчете Миссии БДИПЧ ОБСЕ по итогам наблюдения за парламентскими выборами в Узбекистане в период с 25 ноября по 23 декабря т.г., опубликованном 23 декабря на официальном веб-сайте, подчеркивается, что «выборы были проведены в контексте всеобъемлющих реформ, инициированных Президентом Ш.Мирзиёевым в 2017 году и нацеленных на поэтапную трансформацию экономической, общественной и политической жизни Узбекистана».



В качестве «значительного достижения» оценивается внедрение Единого электронного списка избирателей, призванного исключить многократные голосования и гарантировать принцип равенства голосов.

Впервые с 1999 года в отчете БДИПЧ отмечается возросшая открытость и прозрачность выборов. Подчеркивается, что «избирательная кампания прошла в условиях, характеризующихся возросшим уважением властей к свободе слова и выражения мнения». Это, по оценкам экспертов ОБСЕ, «позволило СМИ широко освещать выборы». Более того, ОБСЕ высоко оценивает, что реформы предоставили больше пространства для граждан и политических партий открыто выступать с политическими предложениями и критиковать власти.

Важной новеллой, говорится в отчете, стало частое проведение дебатов в прямом эфире. Указывается на «растущее влияние блогеров, которые рассматриваются как наиболее важный источник независимых комментариев». Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали фактов ущемления прав национальных меньшинств.

Подчеркивается, что более 820 международных наблюдателей и 135 иностранных журналистов участвовали в выборах, для которых был создан равный и беспрепятственный доступ ко всем аспектам избирательного процесса.



Вместе с тем в отчете Миссии ОБСЕ содержится ряд рекомендаций, направленный на совершенствование выборного законодательства и избирательной практики.

Предлагается исключить уголовное наказание за клевету, «оскорбление достоинства граждан», распространение «ложной информации». Это, по мнению Миссии, значительно ограничивает деятельность журналистов и право на свободу мысли. В этой связи БДИПЧ ОБСЕ приветствует, что 15-13 декабря 2019 года Президент поручил Агентству информации и массовых коммуникаций внести изменения в законы, чтобы клевета и оскорбления больше не наказывались лишением свободы.

Кроме того, Миссия БДИПЧ ОБСЕ отмечает, что установление для кандидатов в депутаты требования о постоянном проживании в стране не менее пяти лет до дня голосования не соответствует лучшей избирательной практике. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления лицам, признанным судом недееспобными, права голосовать на выборах, а также гражданам – возможности выдвигаться в депутаты в качестве независимых кандидатов

Миссия ОБСЕ также считает, что в настоящее время женщины не представлены в достаточном количестве в общественной

и политической жизни. Гендерное равенство было маргинальной темой кампании и не обсуждалось в СМИ, которые почти исключительно фокусировались на кандидатах-мужчинах. В то же время БДИПЧ признает, что количество женщин в ЦИК выросло с 3 до 7, а в избирательных органах до 49%. Приветствуется, что количество женщин, выдвинутых в качестве кандидатов, превысило 41%.

Также Миссия отмечает, что в день голосования на избирательных участках наблюдались случаи группового голосования, нарушения при регистрации избирателей и подсчете голосов, трудности при заполнении итоговых протоколов.

Впервые на выборах в Узбекистан участвовала расширенная делегация ОБСЕ в составе 316 наблюдателей из 37 стран-участниц Организации, в т.ч. 271 от БДИПЧ ОБСЕ и 45 – ПА ОБСЕ.



