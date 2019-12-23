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  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Миссия СНГ: выборы в Узбекстане прошли свободно и соответствовали общепризнанным принципам демократии

CA-NEWS (UZ) -  Миссия наблюдателей от СНГ признала прошедшие в Узбекистане выборы в нижнюю палату парламента свободными, прозрачными, конкурентными,
Об этом на пресс-конференции 23 декабря т.г. выступил Глава Миссии, Председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Миссия осуществляла мониторинг в 10 регионах страны. Наблюдатели от СНГ имели честь провести встречи представителями всех партий, окружных и участковых избирательных комиссий, наблюдателями, СМИ.

По словам главы Миссии, в день голосования 22 декабря наблюдатели от СНГ посетили 2076 участков во всех областях Узбекистана, Республике Каракалпакстан и городе Ташкенте.

С.Лебедев заявил, что голосование проходило в спокойной обстановке при высокой явке избирателей. Он также указал на некоторые недостатки, но отметил, что это были отдельные случаи, которые не носили системный характер и не повлияли на итоги выборов.

По итогам мониторинга Миссия наблюдателей от СНГ сделала выводы, что выборы в законодательную палату Олий Мажлиса были проведены в полном соответствии с требованиями Конституции и Избирательного кодекса Республики Узбекистан. Миссия считает, что избирательная кампания явилась значимым фактором углубления демократических преобразований в государстве.

С.Лебедев также отметил, что окончательное заявление Миссии наблюдателей от СНГ будет сделано после официального оглашения результатов выборов.

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