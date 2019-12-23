В Казахстан в доме арестованного блогера Азамата Байкенова провели обыск

Азамат Байкенов

CA-NEWS (KZ) - 16 декабря постановлением суда в городе Петропавловске блогер Азамат Байкенов был арестован на 10 суток по обвинению в нарушении порядка организации и проведения митингов.

Департаментом полиции Северо-Казахстанской области (СКО) 15 декабря начато досудебное расследование по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса «по фактам распространения в социальных сетях материалов с признаками возбуждения социальной розни». Об этом говорится в предоставленном 23 декабря ответе пресс-службы на запрос Азаттыка о том, заведено ли уголовное дело в отношении блогера Азамата Байкенова, который с начала прошлой недели отбывает 10 суток ареста за будто бы участие в «незаконном митинге» и якобы призыв к участию в нем.

Подробности расследования в своем ответе полиция не приводит, однако говорит, что по адресу проживания блогера Байкенова «с санкции суда» был проведен обыск. В указанных следственных действиях его супруга не участвовала, говорит полиция и добавляет, что возможная причастность Байкенова к совершению предполагаемого правонарушения «будет проверяться в рамках досудебного расследования».

16 декабря постановлением суда в городе Петропавловске блогер Азамат Байкенов был арестован на 10 суток по обвинению в нарушении порядка организации и проведения митингов. Ранее в тот день он и нескольких других людей участвовали в возложении цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Сам Байкенов предъявленные ему обвинения отверг и настаивал, что никого не призывал на митинг.

Многие представители общественности в социальных сетях высказали протест в связи с его задержанием и арестом. Некоторые активисты сообщили, что в отношении Байкенова заведено уголовное дело и заявили о давлении на его родственников. 18 декабря Азаттыку Мадина Байкенова сказала, что прибывшие с обыском у нее вырвали из рук телефон.

Пресс-служба департамента полиции СКО говорит, что в отношении Байкенова и членов его семьи «психологического и другого давления не оказывалось». В настоящее время ведутся следственные действия, говорит пресс-служба.

Международные организации неоднократно критиковали власти Казахстана за «размытые» формулировки статьи 174, по которой в последние годы осудили десятки гражданских активистов, журналистов, блогеров и представителей различных религиозных общин. На прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт на встрече за закрытыми дверями в Нур-Султане выступил за «гуманизацию» статьи 174 и перевод статьи о клевете из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях.

16 декабря – в День независимости Казахстана – после акций памяти жертв подавления забастовки нефтяников в Жанаозене в 2011 году и Декабрьских событий 1986 года в двух крупнейших городах страны полиция задержала десятки участников мирных шествий и активистов. Многие были арестованы и помещены под стражу на сроки до 10 до 15 суток.