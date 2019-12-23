РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 декабря 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Британии девочка купив открытку, обнаружила в ней послание из китайской тюрьмы

CA-NEWS (CA) -  Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила продажу рождественских открыток, которые производятся в Китае, передает Евроньюс.

Шестилетняя девочка обнаружила в своей подарочной карточке спрятанное письмо, написанное по-английски. В нём утверждается, что авторы — иностранные заключённые китайской тюрьмы в Шанхае, которых заставляют работать против воли. Они просят связаться с правозащитными организациями и лично с Питером Хамфри — британским журналистом, который сам отбывал в Шанхае срок за шпионаж.

Руководство сети магазинов заявляет, что категорически не приемлет подневольный труд и приостанавливает сотрудничество с китайским производителем до выяснения всех подробностей. Если сведения подтвердятся, то Tesco обещает разорвать контракт.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Ашраф Гани признан победителем выборов президента Афганистана
  • Жених заманил невесту на съемную квартиру и задушил. Подробности убийства выпускницы в Актобе
  • Хасан Роухани завершил свой двухдневный визит в Японию
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×