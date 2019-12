В Британии девочка купив открытку, обнаружила в ней послание из китайской тюрьмы

CA-NEWS (CA) - Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила продажу рождественских открыток, которые производятся в Китае, передает Евроньюс.

Шестилетняя девочка обнаружила в своей подарочной карточке спрятанное письмо, написанное по-английски. В нём утверждается, что авторы — иностранные заключённые китайской тюрьмы в Шанхае, которых заставляют работать против воли. Они просят связаться с правозащитными организациями и лично с Питером Хамфри — британским журналистом, который сам отбывал в Шанхае срок за шпионаж.

Руководство сети магазинов заявляет, что категорически не приемлет подневольный труд и приостанавливает сотрудничество с китайским производителем до выяснения всех подробностей. Если сведения подтвердятся, то Tesco обещает разорвать контракт.

#Tesco suspended production at a factory in China following allegations forced prison labour was used to pack charity Christmas cards.

It comes after the Sunday Times reported a 6 year-old girl from south London found a message from Shanghai prisoners hidden in a box of cards. pic.twitter.com/jm5BNQ3sGx — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) December 22, 2019