В Британии девочка купив открытку, обнаружила в ней послание из китайской тюрьмы

CA-NEWS (CA) - Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила продажу рождественских открыток, которые производятся в Китае, передает Евроньюс.

Шестилетняя девочка обнаружила в своей подарочной карточке спрятанное письмо, написанное по-английски. В нём утверждается, что авторы — иностранные заключённые китайской тюрьмы в Шанхае, которых заставляют работать против воли. Они просят связаться с правозащитными организациями и лично с Питером Хамфри — британским журналистом, который сам отбывал в Шанхае срок за шпионаж.

Руководство сети магазинов заявляет, что категорически не приемлет подневольный труд и приостанавливает сотрудничество с китайским производителем до выяснения всех подробностей. Если сведения подтвердятся, то Tesco обещает разорвать контракт.