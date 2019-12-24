Партия, победившая на выборах в узбекский парламент, выступила за присоединение к ЕАЭС

CA-NEWS (UZ) - Глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов днем 23 декабря объявил предварительные итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламент) страны.

На данный момент известны 128 депутатов из 150, итоги местных выборов, которые проходили вместе с парламентскими, пока не подведены.

По данным ЦИК, крупнейшую фракцию в парламенте сформирует Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП).

"Избраны депутаты в 128 округах из 150. Среди избранных депутатов: 43 человека – из УзЛиДеП, 35 – из Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), 21 – от Социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость"), 18 – от Народно-демократической партии Узбекистана и 11 – от Экологической партии Узбекистана", – сказал он.

Независимые эксперты по центральноазиатскому региону отмечают, что все пять партий ранее уже были представлены в парламенте и придерживаются единой политики по ключевым вопросам и решениям президента Мирзиёева. Либерально-демократическая партия Узбекистана в своей программе также выступала за присоединение республики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

По данным ЦИК, явка на выборах составила 70% – 18 797 810 человек. Выборы считаются состоявшимися, если явка составила не менее 33%.

Это первые выборы в парламент с момента вступления в должность нынешнего президента Шавката Мирзияева. Он пришел к власти в 2016 году после смерти первого президента Ислама Каримова. Наблюдатели миссии ОБСЕ назвали их конкуретными.

"Мы увидели, что Узбекистан действительно вступил на путь реформ, мы увидели прогресс, мы увидели подлинную конкуренцию. Между тем, конечно, правила предвыборной кампании были все еще ограничены", - заявил 23 декабря глава наблюдателей ОБСЕ в Узбекистане Георгий Церетели. Однако, по его словам, "были ошибки в деятельности участковых комиссий, несмотря на их обучение и хорошую подготовку выборов".

Наблюдатели от СНГ и от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили, что "не зафиксировали" на выборах в Узбекистане серьезных нарушений. Они назвали выборы "прозрачными, демократичными и легитимными" и подчеркнули, что голосование прошло "в полном соответствии с законодательством и международными нормами".