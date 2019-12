Певец из Таджикистана Чоршанбе Аловатов завоевал Гран- при конкурса Central Asia's Got Talent

CA-NEWS (TJ) - Молодой таджикский певец Чоршанбе Аловатов вернулся из Казахстана с Гран-при международного конкурса Central Asia's Got Talent. Церемония награждения победителей и гала-концерт состоялись 22 декабря в Нур-Султане. Чоршанбе Аловатов получил главный приз конкурса – 10 млн казахских тенге ($26 тыс.)

23 декабря в международном аэропорту Душанбе обладателя Гран-при конкурса Central Asia's Got Talent встретили родные и близкие, журналисты и многочисленные поклонники.

«Огромное спасибо всем вам за то, что проголосовали за меня. Это не только моя победа, это наша общая победа», - заявил Чоршанбе Аловатов.

Вместе с триумфатором Central Asia's Got Talent в Душанбе вернулся и член жюри конкурса из Таджикистана, народный артист Аловиддин Абдуллоев.

В финальной части международного конкурса Central Asia's Got Talent участвовали 12 исполнителей. Чоршанбе Аловатов спел песни на итальянском и таджикском языках. На предыдущих этапах конкурса молодой таджикский певец выступал с песнями на музыку Далера Назарова "Турки шерози" (стихи Хафиза Ширази) и «Акрамджон», вызвав восторг у всех членов жюри.

Напомним, два месяца назад Чоршанбе Аловатов – сын известного исполнителя Акназара Аловатова, занял первое место в проходившем в Душанбе конкурсе Bob music Awards в номинации "Лучший голос".

Молодому певцу 21 год. Он родился в городе Хороге, окончил душанбинскую школу №72 и вокальное отделение колледжа искусств имени Ахмада Бобокулова. Чоршанбе Аловатов - студент Таджикского государственного института искусств имени Мирзо Турсун-заде.

Central Asia’s Got Talent – это аналог британского телешоу талантов Britain's Got Talent. Программы такого же формата снимаются более чем в 70 странах мира. Got Talent был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный формат реалити-шоу в мире.

Версия для Центральной Азии была запущена в сентябре 2019 года и охватывает сразу четыре страны - Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. Таджикистан в конкурсе представляли еще несколько исполнителей, а также танцевальный ансамбль "Падида". Таджикский танцевальный коллектив также стал участником гранд-финала Central Asia's Got Talent.