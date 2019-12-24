В Туркменистане власти ограничили возможности чтить память первого президента Сапармурата Ниязова

CA-NEWS (TM) - На закрытом заседании туркменского руководства, в котором участвовали представители аппарата президента, вице-премьеры, председатель парламента и ряд других чиновников, было принято решение ограничить в Туркменистане возможности чтить память первого президента страны Сапармурата Ниязова. Об этом сообщает газета "Хроника Туркменистана".

Поминать Ниязова теперь можно будет только во время официального мероприятия в столице Ашхабаде – на церемонии возложения цветов к памятнику. Представителям регионов сообщили, что "на местах" проведение традиционных обрядов поминовения Ниязова "не приветствуется".

Ранее в день смерти президента Ниязова памятные мероприятия в его честь могли быть организованы руководителями любых предприятий, в том числе негосударственных, в любом регионе страны.

Церемония поминовения Ниязова в Ашхабаде прошла 21 декабря, и судя по информации госинформагентств, среди присутствовавших не было нынешнего президента Гурбангулы Бердымухамедова. В воскресенье, 22 декабря, в итоговой информационной программе также ничего не сообщалось о церемонии возложения цветов.

В 2018 году президент Гурбангулы Бердымухамедов лично возложил цветы к монументу Туркменбаши. Аналогичная церемония прошла в этом году и в парке "Десять лет независимости" в Ашхабаде. До этого, в 2017 году, возложение цветов проводилось у мавзолея Ниязова на территории Мечети духовности в Кипчаке. В том же году в стране открыли музей имени первого президента Туркменистана.

Ниязов возглавлял Туркменистан с 1985-го по 2006 год (в 1985–1991 годах был первым секретарем ЦК КП Туркменистана, в 1990– 2006-м –президентом; с 1999 года – пожизненным президентом). Став президентом, Ниязов получил звание Герой Туркменистана (первым в стране) и был назван Туркменбаши (Отец туркмен), а также был награжден несколькими десятками орденов и медалей. В честь Ниязова в Ашхабаде и других городах страны было поставлено множество памятников.

Но почти сразу после смерти президента в 2007 году в стране постепенно начались мероприятия по снижению влияния его культа личности. Уже в конце мая 2007 года в Туркменабаде была демонтирована одна из статуй Ниязова, а в 2008 году было принято решение о переносе из центра Ашхабада на окраину одного из самых масштабных памятников его эпохи – Арки нейтралитета. На ее вершине была установлена позолоченная статуя бывшего президента.