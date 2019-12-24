В Казахстане около 20 арестованных в ходе митингов объявили голодовку

CA-NEWS (KZ) - Около 20 человек, арестованных на сроки от 10 до 15 суток на фоне разгона силовиками мирного шествия в центре Алматы в День Независимости, третий день держат голодовку в знак протеста против своего ареста и судебных решений, которые они считают несправедливыми.

Об этом адвокату Жанар Балгабаевой, которая в понедельник прошла в спецприемник для административно осуждённых, заявили ее подзащитные — арестованные активисты Асхат Жексебаев и Канат Джакупов.

По их словам, протестующие требуют немедленного освобождения всех арестованных по статье 488 административного кодекса («Нарушение порядка организации и проведения митингов»). В представленной адвокатом копии заявления подзащитного Джакупова говорится, что сегодня (23 декабря) — третий день голодовки. Джакупов пишет, что причиной объявления «около 20» арестантами голодовки стали «незаконные и несправедливые решения суда первой инстанции и апелляционного суда».

На проходившем в стенах тюрьмы выездном заседании 20 декабря судья и прокурор, согласно заявлению Джакупова, проигнорировали требования осужденных — обеспечить гласность судебного заседания и ведение аудио- видеофиксации. В связи с этим судье был заявлен отвод, который, как утверждает автор заявления, судья также проигнорировал.

Асхат Жексебаев и Канат Джакупов, которые, по их словам, тоже отказываются от приема пищи, говорят, что протестующие намерены продолжать голодовку «до освобождения из-под стражи».

Пресс-секретарь департамента полиции Алматы Евгений Лысенко заявил Азаттыку, что «не подтверждает информацию о голодовке».

Адвокат Жанар Балгабаева со ссылкой на активиста Асхата Жексебаева говорит, что первоначально сообщалось о 26 протестующих и что в настоящее время голодовку держат 24 человека — двое человек освободились из-под стражи после истечения сроков их ареста.

В пятницу, 20 декабря, в алматинском спецприемнике для административно осуждённых по улице Лобачевского рассматривались дела задержанных в Алматы в дни митинга 16 декабря и накануне этой даты. На объявленный открытым процесс журналистов и наблюдателей не пустили. Сотрудник учреждения сказал журналисту Азаттыка днем в пятницу, что были рассмотрены апелляции 13 человек.

Десятки человек были задержаны силовиками в Алматы и Нур-Султане 16 декабря при разгоне мирных шествий, а также в преддверии проходивших в этот день митингов. Многие задержанные были арестованы. Некоторые активисты и правозащитники расценили аресты как попытку властей предотвратить митинги и назвали меры преследованием участников мирных акций протеста в Казахстане.

16 декабря — в День независимости Казахстана — в двух крупнейших городах страны, Алматы и Нур-Султане, и ряде других городов проходили акции памяти жертв подавления забастовки нефтяников в Жанаозене и Декабрьских событий 1986 года. Некоторых активистов забирали из дома, до начала акций. По данным МВД, 16 декабря в Алматы и Нур-Султане были задержаны 55 человек. Правозащитники и активисты считают, что количество задержанных больше, чем заявляет МВД.